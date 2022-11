LIVE – Argentina-Messico | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 26 novembre 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi deidi. Appuntamento cruciale per un intero paese che sa che in caso di risultato negativo si rischia la clamorosa eliminazione. Non ha vinto all’esordio nemmeno il Tricolor che dunque vuole rifarsi contro una rivale di grande prestigio. Si parte alle ore 20 di sabato 26 novembre, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20 SportFace.

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... L'ultimo match della giornata vedrà il confronto trae Messico alle 20, al microfono Francesco ...... con immagini, interviste e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenticon lo studio di Rai ... Campionati Mondiali 2022 - 2a Giornata Gruppo C -vs Messico (diretta) da Lusail Iconic ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...