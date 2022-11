(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale die compagni possono solamente vincere. Dopo l’incredibile sconfitta contro l’Arabia Saudita, l’può solamente vincere contro ilper non tornare subito a casa. In porta ci sarà Emiliano Martinez. Montiel prende il posto di Molina a destra. Lisandro Martinez e Otamendi saranno i centrali. Acuna a sinistra al posto di Tagliafico. Nel mezzo De Paul ed Enzo Fernandez. Trequarti con Di Maria,e Mac Allister. Davanti Lautaro Martinez.che dopo il pareggio contro la ...

OA Sport

Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi48' punizione di Shaw, ottimo terzo ... come dimostrato dall'sconfitta dall'Arabia Saudita, rappresenta comunque una vittoria ...La vittoria ottenuta ai danni della favoritissima, per giunta in rimonta dopo essere finita sotto di un gol, ha fatto parecchio rumore e lasciato tutto il mondo a bocca aperta. ... LIVE Argentina-Messico, Mondiali calcio 2022 in DIRETTA: orario, probabili formazioni, streaming. Messi è già spalle al muro Il 25 novembre 2020 ci lasciava il più grande calciatore di tutti i tempi. I suoi ultimi giorni, da malato, passati in casa senza qualcuno che se ne ...Argentina, il Papu Gomez carica l’ambiente dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita: il messaggio Alejandro Gomez, centrocampista dell’Argentina, prova a caricare la sua squadra, attesa d ...