L’Italia riconosca il genocidio ucraino Parla l’ambasciatore Melnyk

(Di sabato 26 novembre 2022) Oggi, sabato 26 novembre, si commemora l’Holodomor, la carestia provocata dall’Unione Sovietica tra il 1932 e il 1933, che ha causato milioni di morti. È stato il più grande massacro della storia europea dopo la Shoah. È una ricorrenza che assume un senso particolare quest’anno, spiega Yaroslav, ambasciatorein Italia, in questa intervista con Formiche.net. Che cos’è stato l’Holomodor? Il 1932-1933 è uno dei periodi più bui e tragici della storia dell’Ucraina. In quel periodo l’Ucraina era il posto più spaventoso sulla Terra. Una carestia artificialmente creata ha ucciso milioni di ucraini e paralizzato il destino di coloro che sono sopravvissuti. Non sappiamo ancora la cifra esatta dei morti per la carestia. Per decenni gli archivi erano chiusi e fino a oggi non abbiamo l’accesso a tutti i dati. Ma si può dire con certezza che questi ...