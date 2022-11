Lionel Messi trascina l’Argentina alla vittoria | Messico ko

Undici

La reazione di Daniele Adaniin telecronaca al gol di Leocontro il Messico al Mondiale 2022 in Qatar Lele Adani si è reso protagonista di un'esultanza ...l'emozione per il gol siglato da...Il video del gol diin Argentina - Messico : un gol bello quello della Pulce, ma soprattutto di importanza capitale per via della situazione complessa da parte dell'Albiceleste nel girone. Il grande esperto ... L’ultima battaglia di Lionel Messi Al 34' è Lionel Messi ad andare vicino al vantaggio, con un calcio di punizione che vede un intervento di Ochoa tutt’altro che perfetto. I Campioni d’America tentano anche le soluzioni personali, ma ...Tanto brutta che quasi non ci si crede, ma l'Argentina vince e rimane in vita. Dopo il ko contro l'Arabia Saudita la squadra di Scaloni batte il Messico e resta in corsa per il passaggio del turno, or ...