Licenziato perché “noioso” e mai presente alle “feste del fine settimana coi colleghi” | fa causa all’azienda e vince

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Tutti hanno diritto ad annoiarsi al lavoro. La clamorosa sentenza arriva dalla Francia. La Corte di Cassazione di Parigi ha sostanzialmente annullato il licenziamento di un lavoratore allontanato dalla sua azienda in quanto “troppo”. Il dipendente senza nome, che si fa chiamare Mr. T, aveva lavorato come consulente senior per la società di consulenza con sede a Parigi, Cubik Partners, nota per il suo approccio al lavoro, come definito sul Telegraph, “divertente e professionale”. Nello spirito del loro “mantra”, alla Cubik avevano organizzato una serie di serate obbligatorie per i membri dello staff per aiutare a rafforzare lo spirito di squadra ed evitare che le sessioni di lavoro diventassero troppo noiose. Nello specifico, l’azienda avrebbe costretto i dipendenti a “partecipare a party e aperitivi nel” che ...