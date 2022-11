(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Da un lato saracinesche che si abbassano e centinaia di nuovi disoccupati, dall'altro bambini che non sanno dove imparare a nuotare e giovani che perdono vecchi luoghi di aggregazione. "È una situazione drammatica che sta facendo più vittime dei lockdown a inizio pandemia", racconta all'AGI Andrea Pambianchi, presidente di Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) oltre che proprietario di. "Ilha agito sul nostro settore in maniera doppia: sulle tasche degli utenti che oggi hanno meno capacità di spesa e quindi rinunciano alla palestra; e direttamente sulle strutture con aumenti mostruosi. Per fare un esempio concreto - prosegue - in un noto centro sportivo dotato di 2 piscine la bolletta è passata da una media di 50 mila euro a ben 155 mila euro. Insomma si paga il triplo rispetto a ...

Le palestre in ginocchio per il caro bollette invocano "misure straordinarie" Bollette energetiche triplicate nei centri sportivi. Molte le palestre che hanno già chiuso, lasciando alcune del paese senza impianti. L'appello dei gestori "per misure straordinarie" e l'iniziativa ...