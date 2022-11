Le ambizioni sbagliate di Letta e il fallimento postumo dell’Alleanza Cocomero

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 novembre 2022) Esattamente quattro mesi fa Enricoimpostava così la campagna elettorale: «O noi o Meloni vuol dire che o noi convinciamo con qualcuno che in passato ha votato per loro o noi questa sfida non la vinciamo». La Direzione del Partito democratico gli conferì il mandato per un’intesa con Carlo Calenda, poi con i neonati rossoverdi (il), non certo con il Movimento 5 stelle, mentre i giornali riferivano della velina secondo la quale «Renzi toglie voti». In realtà già qualche giorno prima – lo racconta Matteo Renzi nella nuova edizione del suo libro Il Mostro – il segretario del Pd aveva praticamente deciso che con Italia viva non ci sarebbero stati accordi. Ricordiamo tutti come finì la storia, con un’alleanza tra Pd, +Europa, Sinistra italiana/Verdi, una piccola intesa sbilanciata a sinistra battezzata “Per una Italia democratica e ...