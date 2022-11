Le 44 migliori offerte in assoluto di questo weekend targato Black Friday 2022

Leggi su gqitalia

(Di sabato 26 novembre 2022) Il calendario dice che venerdì 25 novembre è passato.cosa significa? Di certo non che ilsia finito, perché in realtà tutte ledella stagione sono ancora sul banco e ci resteranno fino al Cyber Monday di lunedì. Pardon, sul web, con i principali siti di ecommerce che negli scorsi giorni hanno iniziato a poco a poco a sfoderare le loro, una dopo l'altra, ribasso dopo ribasso, percentuale di sconto dopo percentuale di sconto. Per arrivare fino aall-in attuale delle promozioni pre-natalizie, che ci dice forte e chiaro di non aspettare oltre. Qui su GQ, ovviamente, non ci siamo fatti trovare impreparati. Oltre a compilare una lista di tutte le accortezze da adottare per non concludere questa ...