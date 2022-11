Lavori di manutenzione straordinaria nella strada di accesso al Canile del Valdarno

(Di sabato 26 novembre 2022) La viabilità si è deteriorata sia per quanto riguarda il manto di usura sia in alcune infrastrutture di regolamentazione delle acque ...

La Provincia Pavese

La viabilità si è deteriorata sia per quanto riguarda il manto di usura sia in alcune infrastrutture di regolamentazione delle acque ...1' DI LETTURA ALIMENA - Stavano eseguendo deidiall'impianto elettrico e illuminazione nella ditta Torronificio delle Madonie, ad Alimena, quando due operai di 68 anni sono caduti da un'impalcatura di quattro metri. Soccorsi ... Posteggio di via Trivulzio Lavori di manutenzione in vista della riapertura ALIMENA – Stavano eseguendo dei lavori di manutenzione all’impianto elettrico e illuminazione nella ditta Torronificio delle Madonie, ad Alimena, quando due operai di 68 anni sono caduti da un’impalca ...Prosegue incessantemente la campagna di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, da tempo intrapresa dalla polizia di Stato nel centro di Mazara del Vallo. Nei giorni scorsi, i po ...