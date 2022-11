L' Australia batte 1-0 la Tunisia | decide un gol di Duke

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) AL WACKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – Lastecca clamorosamente, il tecnico Kadri non si accorge delle sofferenze tattiche della sua squadra, l'vince di misura grazie alla rete die adesso sogna ad occhi aperti. Errori imperdonabili per un campionato del mondo, in particolare lo spazio lasciato sulla corsia di destra, dal quale sono arrivati tanti cross tra cui quello del gol decisivo. Errori anche in fase d'impostazione, ma anche in semplici passaggi finiti tra i piedi deglini o, peggio ancora, in fallo laterale. Unaspenta, insomma, che ha favorito la difesa di un'coraggiosa ed intraprendente. Al primo tiro in porta la partita si sblocca. Minuto 23, il solito Goodwin imperversa a sinistra, cross deviato per la splendida girata di testa di ...