Latte ritirato dai supermercati | è allarme in Italia

(Di sabato 26 novembre 2022) – Ilper neonati Humana 3 è statodal mercato. Il ministero della Salute ha diramato una nota per avvisare i consumatori su due lotti deldi crescita di Humana 3, che sono stati prontamente richiamati per essere ritirati dagli scaffali dei negozi. Leggi anche l’articolo —> Ritirata dal commercio l’amata barretta: agghiacciante scopertaHumana 3dagli scaffali. La prima segnalazione è arrivata daiBennet e Il Gigante, che hanno indicato due lotti, il 222801 e 222802, non adatti al consumo perché “in alcune confezioni si potrebbe presentare separazione di fase”. Come riferisce “Il Messaggero”, si tratta nello specifico di due bottiglie da 470 ml con scadenza il prossimo 16 agosto 2023. (continua a leggere dopo le ...

Listeria, cos'è, come agisce e come ci si difende dal batterio che provoca l'infezione alimentareper neonatidal mercato, i motivi La prima segnalazione è arrivata dai supermercati ...... sodalizio che si occupa di gestire l'omonimo museo da trent'anni, hatarga e attestato ... oltre a quello delle Grigne: Museo Torre di Maggiana a Mandello, il MUU - Museo dele della ...Il latte per neonati Humana 3 è stato ritirato dal mercato. Il ministero della Salute ha diramato una nota per mettere in guardia i consumatori su due lotti del ...Il ministero della Salute ha diramato una nota su due lotti del latte di crescita: ecco qual è il motivo del richiamo e a chi è normalmente destinato questo alimento ...