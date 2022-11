Lando Buzzanca | le sue condizioni di salute | cosa ha rivelato il figlio Massimiliano

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 novembre 2022) Personaggi Tv.sta affrontando una grave malattia e ora si trova ricoverato in ospedale dopo una caduta, come sta? Il dottor Fulvio Tomaselli ha pubblicato un post su Facebook sulledidell’attore. Ora parla il, per aggiornare sulladel padre, che da anni non compare più in televisione. Ildici ha anche tenuto a chiarire una volta per tutte che lui non ha doppi fini nei confronti del padre malato. “Papà ha perso lucidità e parla per lallazioni. Mi fa rabbia pensare di essere accusato di un complotto contro di lui”, hain ospedale: ilspiega come ...