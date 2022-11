Lando Buzzanca | il dramma | Ha perso 30 chili Il figlio | Li denuncio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Come sta? L'87enne amatissimo attore palermitano, simbolo della commedia italiana tra anni Sessanta e Ottanta, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una caduta dalla carrozzina all'interno della Rsa in cui era ricoverato. Tuttavia, proprio le dinamiche dell'incidente non tornano al medico di fiducia Fulvio Tommaselli e alla giovane compagna Francesca Della Valle. "Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha25 chilogrammi. Non sappiamo per cosa sia stato ricoverato. Ci hanno detto che è caduto dalla sedia ma in una Rsa è quasi impossibile. Perché questo sarebbe sinonimo di incuria. Potrebbe essere stato ricoverato per qualsiasi altro motivo", denuncia il dottor Tommselli. Una vicenda dolorosa che vede la famiglia di...