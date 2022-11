Lando Buzzanca | il dottor Tomaselli | “Non ha demenza senile ma solo afasia e pessimo stato fisico” Il figlio | “Non è il medico di mio padre | lo querelo”

(Di sabato 26 novembre 2022) “Leggo “Corriere della sera Roma” che dà notizie sulla salute di. Voglio tranquillizzare i suoi fan sui punti cruciali.non soffre dima. Non ha un tutore maun amministratore di sostegno che è per legge ruolo diverso. È ricoverato in una struttura egregia dove lo stanno curando per il suo. Capisco che quelle notizie inesatte siano più ghiotte e pruriginose, ma la mente diè integra, contrariamente al suo corpo”: con queste parole ilFulvioha voluto “aggiornare in fan” sulle ...

... anche un dolcetto, ed era più vispo, per quanto possa esserlo una persona affetta da demenza senile", racconta Massimiliano, figlio di, l'attore 87enne ricoverato d'urgenza al Gemelli ...Adesso la salute didiventa un caso e Massimiliano , il figlio dell'attore che a detta di molti è ormai in condizioni di estrema sofferenza, preannuncia azioni legal i contro Francesca Della Valle e il ...Dopo 10 anni la Nazionale torna a Napoli Un’assenza lunga che vedrà la sua conclusione in un big-match importantissimo L’occasione sarà infatti la prima gara valida per le qualificazioni agli Europei ...“Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza () al Policlinico Gemelli dall’8 novembre – aveva scritto il dottor Fulvio Tomaselli in un post su Facebook-. Non mi ferma la ...