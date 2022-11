La Tunisia allunga la serie di sconfitte del calcio africano ai Mondiali

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Perde anche lasconfitta 1-0 dall’Australia nella partita del gruppo D. Laha un solo punto in classifica e avrà come ultimo match quello contro la Francia. Insomma sono con un piede e mezzo fuori dai. L’Australia era stata presa a pallate dalla Francia nella partita d’esordio. Fin qui si sta rivelando un disastro il Mondiale per le squadre africane. Solo una vittoria, quella del Senegal contro il modesto Qatar. Il Senegal è comunque terzo in classifica e si giocherà la qualificazione all’ultima partita contro l’Ecuador che ha un punto in più in classifica. Nel gruppo F il Marocco ha pareggiato 0-0 con la Croazia e domani affronterà il Belgio. Nel gruppo G il Camerun ha perso 1-0 contro la Svizzera e giocherà lunedì contro la Serbia. Nel gruppo H il Ghana ha perso 3-2 contro il Portogallo e lunedì giocherà ...