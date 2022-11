La tragedia di Ischia | la frana distrugge tutto

... per capire cosa è successo e, soprattutto, se lasi poteva evitare. Quali sono le cause ... E a'Non conosco la situazione delle specifiche case coinvolte ma è chiaro che queste isole ...Un nubifragio ha colpito nella notte l'isola dicausando allagamenti e danni ovunque ma provocando gravi problemi a Casamicciola. Le ...L'isola di Ischia è stata colpita da un fortissimo maltempo che ha causato una frana. Si tratta di una tragedia i cui danni sono al momento difficili da calcolare, così come le vittime; soccorritori ...Ennesima tragedia sull’isola in pochi anni. Mancata messa in sicurezza del territorio e cambiamenti climatici stanno aumentando il numero dei drammi” “Le immagini che arrivano da Casamicciola Terme, ...