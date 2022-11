La storia dell' unico sportivo italiano morto di Aids Abbandonato da tutti | tranne che dalla figlia Gessica

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 novembre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «In tanti mi hanno raccontato che verso la fine lui voleva stare solo con me, per cercare di vivermi il più possibile. Sentiva che non aveva più molto tempo e mi portava sempre con sé. Ho il ricordo nitidoa casa di Bologna, sulle colline. C’era questa mansarda gigantesca, unicamente per me, coni giochi immaginabili. E poi c’era il cane Rudi, che cresceva al mio fianco. Alla sera non riuscivo a addormentarmi senza avere la mano di mio padre nella mia. Avevo un bisogno fisico di quella stretta e quando lui non c’era più mi addormentavo allo stesso modo con i miei zii. Quella mano mi manca tantissimo. Tuttora non prendo sonno se non abbraccio un cuscino a forma di cuore. E se vado in albergo, ne chiedo sempre uno in più, per poterlo stringere. È il ricordo di lui che mi porto dentro, ancora ...