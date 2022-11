Il Primato Nazionale

Anche Propaganda LiveAboubakar Soumahoro . Il salottino radical chic di La7, che ha contribuito a lanciare ...l'inchiesta sulle coop gestite da moglie e suocera del neo - deputato di- ...Scontro inItaliana. E Bonelli loMa intanto la vicenda sta assumendo anche i caratteri di uno scontro politico nella. Riporta il Corriere della Sera: 'Chi ha scelto di ... La sinistra scarica Soumahoro. E spunta lettera contro Fratoianni: “Sapeva tutto” I libri contabili all'esame della Guardia di Finanza: appalti milionari fino al marzo scorso. Polemica contro Fratoianni in Sinistra Italiana ...L’autosospensione non salva Soumahoro. Sinistra italiana divisa, Bonelli lo scarica La difesa in tv non basta, il deputato ancora nella bufera. Gli ex dipendenti della coop: «Pagava le persone per far ...