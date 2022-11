La prima sconfitta atalantina al Mondiale | Maehle e la Danimarca ko con la Francia

(Di sabato 26 novembre 2022) Doha (Qatar). Arriva alla quinta partita laal: Joakime lasi devono arrendere allo strapotere dellacampione in carica, che vince 2-1 grazie ad una doppietta del fenomeno Kylian Mbappé. Ancora 90 minuti in campo per l’esterno nerazzurro, confermato sulla corsia sinistra del 3-4-3, come già nellapartita.è stato decisivo con un salvataggio sulla linea nel primo tempo e offensivamente ha provato a proporsi con costanza, senza però riuscire mai ad avere lo spazio nell’uno-contro-uno. Dopo aver raggiunto il pareggio al 68?, laha anche sfiorato il vantaggio, salvo poi capitolare a 4 minuti dalla fine, quando proprio il giocatore ...

