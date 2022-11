La Polonia batte l’Arabia Saudita 2-0 con super Szczesny

(Di sabato 26 novembre 2022) AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Una cinicasoffre per larghi tratti ma fa sua la sfida controper 2-0. Sono Zielinski e Lewandowski a decidere un match, nel quale c’è anche la firma di, con un rigore parato e altri salvataggi decisivi. Gli uomini in maglia verde partono meglio e al 13? chiamano il portiere della Juve al grande intervento su un bel destro di Kanno, alzato sopra la traversa. Al 26?, sul fronte opposto, è Bielik a provarci di testa da angolo ma Alshehri devia di testa anticipando anche il suo stesso portiere. I ragazzi di Michniewicz soffrono ma trovano il vantaggio al 39?. Frankwoski allunga sulla destra per Cash che serve Lewandoswki, palla per Zielinski a rimorchio e conclusione vincente sotto la traversa per l’1-0. Gli asiatici reagiscono e al 44? si procurano un ...

