La nuova stagione di The Crown danneggerà re Carlo?

RIMINI - Dopo l'apertura ufficiale del 31 ottobre scorso, con la storica festa di Halloween e il live dei The Loyal Cheaters, il Satellite Musiclub di Rimini annuncia la partenza di una2022/2023 all'insegna della musica live. Un'offerta super ricercata per offrire al pubblico di tutto il centro Italia, concerti rock di band emergenti ma anche protagonisti indiscussi ...... al cinema con il documentario 'La Bella' , diretto da Marco Ponti e tratto dall'omonimo ... Diego Abatantuono e Mago Forest , protagonisti con Nino Frassica dellacommedia natalizia di ...«The Crown continua a far pendere la dinamica Diana-Carlo fortemente a favore di Diana», afferma l'esperta reale Sally Bedell Smith, sottolineando gli scandali della principessa omessi nella stagione ...Dal 25 al 27 novembre AC Milan è tra i protagonisti della Milan Games Week & Cartoomics 2022, il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli eSports, che vede il ...