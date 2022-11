La nomina di un vescovo fa litigare Santa Sede e Cina

(Di sabato 26 novembre 2022) Laha espresso “sorpresa e rammarico” nell’aver appreso della notizia proveniente dalladella “cerimonia di installazione”, avvenuta il 24 novembre, a Nanchang, di monsignor Giovanni Peng Weizhao,di Yujiang (Provincia di Jiangxi), come “ausiliare di Jiangxi”, diocesi non riconosciuta dalla. “Tale evento, infatti, non è avvenuto in conformità allo spirito di dialogo esistente tra la Parte Vaticana e la Parte Cinese e a quanto stipulato nell’Accordo Provvisorio sulladei Vescovi, il 22 settembre 2018”, si legge in un comunicato delladiffuso oggi. “Per di più, il riconoscimento civile di monsignor Peng è stato preceduto, secondo le notizie giunte, da lunghe e ...

Giovanni Peng Weizhao,di Yujiang (Provincia di Jiangxi), divenuto "ausiliare di ...tra la parte vaticana e la parte cinese e a quanto stipulato nell'Accordo provvisorio sulla...Il 22 febbraio 2008 è stato nominatodi Down and Connor ed è stato consacrato il 29 giugno successivo. Lingue conosciute: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo.Dal Vaticano “sorpresa e rammarico” per la “cerimonia di installazione” di monsignor Giovanni Peng Weizhao, come vescovo ausiliare di Jiangxi, diocesi non riconosciuta. Soltanto un mese fa è stato rin ..."Sorpresa e rammarico" per una "cerimonia di installazione" di un vescovo ausiliare cinese, in una diocesi "non riconosciuta". Ad esprimerla, attraverso un comunicato diffuso dalla Sala stampa vatican ...