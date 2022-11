La mossa di Biden contro 5G e telecamere cinesi riguarda anche noi

(Di sabato 26 novembre 2022) L’amministrazioneha vietato la vendita e l’importazione di nuovi prodotti tecnologici venduti da diverse società, tra cui i colossi delle telecomunicazioni Huawei e Zte, in quanto rappresentano un “rischio inaccettabile” per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ciò significa che continueranno a essere venduti quelli già in commercio negli Stati Uniti, ma che non ne arriveranno altri. Banditele apparecchiature prodotte dalle società di videosorveglianza Dahua e Hikvision e di quella delle telecomunicazioni Hytera. Le cinque aziende sono state inserite nel marzo 2021 nella cosiddetta “covered list”, una sorta di lista nera, per ragioni di sicurezza nazionale. La decisione, spiega la Cnn, rappresenta l’ultimo giro di vite di Washington sui giganti tecnologici, nel timore che Pechino possa ...

