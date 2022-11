‘La montagna di libri più alta del mondo’ di Rocio Bonilla

(Di sabato 26 novembre 2022) Lucas è convinto di essere nato per volare. Osserva gli uccelli, contempla gli aerei, prova a costruire ali di qualsiasi tipo. Desidera solo una cosa: volare! Ma nulla funziona. Finché un giorno sua mamma gli spiega che ci sono altri...

TargatoCn.it

... soltanto trentatré giorni doposua elezione, il Papa del sorriso si spense improvvisamente ... Ma quell'uomo semplice e umile, partito da un paesino diper percorrere tutte le tappe della ...Korvatunturi: il rifugio di Babbo Natale dentrodell'orecchio. Non dobbiamo allontanarci poi così tanto da Rovaniemi per andare alla scoperta della vera residenza di Babbo Natale . ... STORIE DI MONTAGNA/35 - Gio, Ale e la voglia di "vita in montagna"!!!