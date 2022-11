(Di sabato 26 novembre 2022) Bisognerebbe demolire gli abusi o condonarli e con il ricavo mettere in sicurezza il territorio. Ma come al solito non si decide, si resta nel mezzo. E proprio nel mezzo ci sono lee le tragedie

Corriere della Sera

'Provo sgomento per i tanti dispersi per la frana die apprensione per i tanti sfollati, desidero esprimere lavicinanza alla popolazione colpita, che ora aiuteremo in ogni modo possibile. Intanto un grazie di cuore a tutti i soccorritori che ...Ferrandino, nella lettera, sottolinea 'i fenomeni meteorologici dirompenti che stanno colpendo laisola,. Questa mattina alle 5 una frana ha colpito diverse zone del territorio, causando ... La mia Ischia bellissima e sotto assedio: tra cemento e alberi tagliati non può fermare le frane Il maltempo si è abbattuto su Ischia, causando allagamenti e trasformando strade in fiumi di fango. A Casamicciola Terme una frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Una v ...Una strada di Casamicciola, sull'isola di Ischia, dove prima dell'alba una frana ha investito alcune abitazioni - Ansa Almeno 8 sono al momento i dispersi nella frana che ha travolto le… Leggi ...