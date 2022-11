(Di sabato 26 novembre 2022) L’emergenza maltempo continua a scuotere la Campania. Mentre è corsa contro il tempo a, sull’isola di Ischia, per la ricerca dei 12 dispersi a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla zona nella mattinata di oggi, 26 novembre, intorno alle 5, che ha provocato allagamenti e smottamenti e messo in ginocchio il centro abitato della città. L’isola di Ischia è sempre stata un’isola fragile, esposta a calamità, divenendo scenario di distruzione e morte, tra alluvioni, frane e terremoti. A rendere ancora più labile la perla verde sul Golfo di Napoli vi sono statidi abusivismo edilizio sfrenato e incauto, che ciclicamente hanno portato a disastri sul territorio e all’erosione dell’ecosistema, senza risparmiare vite umane umane. Nel novembre 2009, aperse la vita una giovane 15enne, Anna De Felice, che ...

Secondo l'archivio dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), tra il 1228 al 1883 , sull'isola di Ischia si sono registrati 15 terremoti , 12 dei quali con epicentro a. ...Secondo l'archivio dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), tra il 1228 al 1883 , sull'isola di Ischia si sono registrati 15 terremoti , 12 dei quali con epicentro a. ... La maledizione di Casamicciola, dal devastante terremoto del 1883 al sisma di 5 anni fa Sembra che la battuta di Eduardo De Filippo, nel secondo atto di “Natale in Casa Cupiello”, quando accortosi che il suo presepe era stato mandato in frantumi, esclama “ca me par’ Casamicciola”, ...