La frana che ha travolto Casamicciola a Ischia | le prime immagini della tragedia

(Di sabato 26 novembre 2022) Asi è originata unadalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. Lahaalcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo,...

Il masso ha provocato laha invaso letteralmente la zona del Rarone e trascinato giù quattro - cinque abitazioni di cui due civici in via Celario, letteralmente invasi dal fango'. Secondo ...T redici anni fa una ragazza, Anna De Felice, morì proprio a Casamicciola a causa di un'alluvioneprovocò una, partita dalla zona alta del comune per arrivare fino al mare. Anna De Felice, ...Maltempo a Ischia, una frana trascina diverse auto in mare: almeno 13 dispersi | I sindaci ai cittadini: "Non uscite di casa". Paura a Casamicciola Terme, dove sono stati segnalati allagamenti e colat ...Travolti dal fango, mentre erano nelle loro case. A Ischia, alle cinque di questa mattina, una frana partita dalla pendici del monte Epomeo ha invaso la parte più alta di Via Celario e raggiunto il lu ...