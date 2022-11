La frana ad Ischia ha cancellato la vegetazione | invaso strade e sventrato abitazioni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn fiume di fango e detriti ha colpito all’alba il comune di Casamicciola sull’isola di, causando devastazione e morte. Il corpo di una donna è stato recuperato in una delle prime zone battute dai soccorritori. “Sono otto i morti accertati per la”, ha detto Matteo Salvini. Accertamenti sono in corso per verificare quante persone siano coinvolte e quanti siano i dispersi. “Si tratta di persone che sono probabilmente sotto il fango e non rispondono alle chiamate”, afferma il ministro Piantedosi. Tra questi ci sarebbero i componenti di due nuclei familiari, con tre bambini. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell’ordine, anche sommozzatori e nautici. Intanto, Prefettura e Regione Campania stanno disponendo l’evacuazione di circa 200 persone. Ora che si stanno diradando le ...