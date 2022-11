La figlia di Giampiero Galeazzi contro Mara Venier | “Ho il dubbio se gli abbia veramente voluto bene”

Leggi su tpi

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono una doccia fredda le parole che ha dedicato Susanna. Lo sono per tutti i telespettatori che in questi anni hanno creduto in una grande amicizia tra il giornalista sportivo e la popolare conduttrice di Rai Uno. A un anno dalla morte di, scomparso a 75 anni in seguito a complicanze dovute al diabete, la– ora giornalista Mediaset – ha rilasciato alcune forti dichiarazioni. Nelle quali non si fa problemi a criticaree la puntata di Domenica In che decise di dedicare a, non appena venuta a conoscenza della sua morte. “In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un ...