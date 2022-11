(Di sabato 26 novembre 2022) La vergogna delladi Infantino. Ne scrive in prima pagina il quotidiano Lacon Giorgio Gandola: “Laglile”. Laha messo a tacere ogni manifestazione di protesta da parte dei tifosi iraniani, anche il solo indossare una maglietta. Scrive Gandola «Freedom» è la parola più odiata in Qatar nella giornata della vergogna, in cui tutto il sistema politico-sportivo si impegna a soffocarla, ad annegarla nel conformismo con una caccia indegna a chi tenta di alzare la voce. Nonostante la stretta poliziesca qualcuno ha superato i controlli ed è riuscito a mostrare per pochi istanti testimonianze scrittecome «Mahsa Amini», il nome della martire, o «Libertà per l’Iran, non per la Repubblica islamica». Anche se ...

Alberto Manassero su Tuttosport commenta così quanto visto (e non visto data la censura tv) in Germania - Giappone: "W la! W il Qatar! Nulla ......della Nazionale di non indossare la fascia OneLove in seguito alle minacce della. Così il difensore orange del Liverpool: 'Gioco in una posizione nella quale un cartellino giallo non ti. ... "La Fifa aiuta gli ayatollah a reprimere le donne" (La Verità) Rivelazioni pesanti dell'Indipendent in merito alla situazione dei colori arcobaleno (simbolo del sostegno alla comunità LGBTQ+) in Qatar, paese che in questi giorni ospita ...La risoluzione chiede alla Federazione internazionale e al Qatar di risarcire tutte le vittime dei preparativi per i mondiali di calcio ...