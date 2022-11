La Emma Villas Aubay torna in campo | domani alle ore 20 | 30 grande sfida al PalaEstra contro Taranto

(Di sabato 26 novembre 2022) Foto Paolo Lazzeroni-Siena-:– MODENA È la vigilia del match tra laSiena e la Gioiella Prisma. La partita, che prenderà il viasera alore 20,30, è valevole per la nona giornata del campionato di Superlega e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport. Al momento si tratta di uno sdiretto nella lotta per la salvezza: Siena è dodicesima con 3 punti in classifica (quelli conquistati nel successo a Cisterna),è appena un posto più sopra, in undicesima piazza con 6 punti. I senesi, tuttavia, devono recuperare due partite che non hanno avuto la possibilità di giocare: a Padova saranno impegnati l’8 dicembre (...

È la vigilia del match tra laAubay Siena e la Gioiella Prisma Taranto. La partita, che prenderà il via domani sera al PalaEstra alle ore 20,30, è valevole per la nona giornata del campionato di Superlega e sarà ...I tagliandi per la sfida casalinga per il recupero contro laAubay Siena di giovedì 8 dicembre alle 17 sono in vendita nella sezione dedicata del sito Vivaticket fino a 30' dopo l'inizio ...È la vigilia del match tra la Emma Villas Aubay Siena e la Gioiella Prisma Taranto. La partita, che prenderà il via domani sera al PalaEstra alle ore 20,30, è valevole per la nona giornata del campion ...È la vigilia del match tra la Emma Villas Aubay Siena e la Gioiella Prisma Taranto. La partita, che prenderà il via domani sera al PalaEstra alle ore 20,30, è valevole per la nona giornata del campion ...