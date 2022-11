La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurro

Leggi su seriea24

(Di sabato 26 novembre 2022) 25 Novembre 2022 Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali la Serie BKT riprende il cammino diventando il principale campionato nazionale; e per il Pisa il primo ostacolo in questo lungo rush finale del 2022 ha i colori rossoverdi della Ternana. Una sfida che ilLuca D’Angelo ha così anticipato nella consuetadella vigilia: “Gara difficile, e la difficoltà sta nel fatto che la Ternana è una squadra forte, costruita in maniera intelligente; gioca bene e sta facendo un ottimo campionato. Noi siamo in un buon momento, è vero c’è stata la sosta e può rappresentare un’incognita, ma la squadra si è allenata bene e siamo pronti per la partita di domani. Dovremo aspettare fino all’ultimo per valutare la condizione di Nagy e Marin che sono tornati non in perfette ...