La Cina nomina un vescovo fuori dall’accordo col Vaticano | il rammarico della Santa Sede

(Di sabato 26 novembre 2022) Città del– “Laha preso atto con sorpresa enotizia“cerimonia di installazione”, avvenuta il 24 c.m. a Nanchang, di S.E. Mons. Giovanni Peng Weizhao,di Yujiang (Provincia di Jiangxi), come “Ausiliare di Jiangxi”, diocesi non riconosciuta dalla”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Sala Stampa, che prosegue: “Tale evento, infatti, non è avvenuto in conformità allo spirito di dialogo esistente tra la Parte Vaticana e la Parte Cinese e a quanto stipulato nell’Accordo Provvisorio sulladei Vescovi, il 22 settembre 2018. Per di più, il ...