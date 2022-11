Killer di Prati | arresti e perizie attestano | i giudici potevano fermarlo Eppure era libero di uccidere…

(Di sabato 26 novembre 2022) Le autopsie sui corpi delle 3 vittime deldi, straziate da molteplici coltellate. Le telecamere che lo ritraggono in Via Riboty con le mani sporche di sangue in tasca. E soprattutto i video mentre è in azione, registrati dallo stesso. E, soprattutto, le cartelle mediche e i precedenti giudiziari di Giandavide De Pau loe lo confermano: l’assassino delle prostitute poteva essere fermato. La sua indole violenta e il suo modus operandi brutale era noto da tempo a magistrati e medici specialistici che, in passato, hanno avuto a che fare con il suo caso. L’omicida di, è emerso infatti in questi giorni, era stato prosciolto da un’accusa di violenza sessuale e lesioni per infermità mentale dopo che era stata disposta una perizia. Con il non luogo a procedere, i ...

... era in casa ma non ha sentito nulla, solo un passante che ha visto la dinamica e pure il... Nessuno pensa a, a quanto accaduto il giorno prima. Del resto la Iq color melanzana è intestata ...AGI - Proseguono le analisi sul telefonino di Giandavide De Pau, l'uomo in carcere a Roma per gli omicidi di tre donne avvenuti giovedì 17 novembre nel quartiere di. Dopo i video ritrovati sul cellulare che hanno registrato i momenti in cui sono state uccise le due donne cinesi in via Riboty, ora gli inquirenti stanno passando al setaccio il telefonino del ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-68bc6650-fea6-931f-3c40-c6f08c0cab ...Il 51enne arrestato per il triplice omicidio a Prati rimase due anni in una struttura psichiatrica a Montelupo Fiorentino. Aggredì una brasiliana ai Parioli con coltello e due pistole: lei riuscì a fu ...