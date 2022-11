Juventus | punto interrogativo Di Maria | spunta la clamorosa ipotesi

(Di sabato 26 novembre 2022) Di: un binomio in cerca di conferme in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante argentino sarà chiamato a recitare un ruolo da protagonista, ma attenzione alla possibile mossa a sorpresa di Allegri Primi mesi in bianconero trascorsi tra alti e bassi decisamente preoccupanti. Didovrà cercare di trascinare lanella seconda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fantacalcio ®

... attualmente ad un solodi svantaggio. Vedremo se, alla fine dei novanta minuti, ci saranno stravolgimenti nella classifica del Girone A. ore 14:30 Serie C 15a Giornata Girone A:Next ...I club stanno così sfruttando questo tempo per fare ildella situazione e per programmare il calciomercato. Lo sta certamente facendo la, che non ha perso di mira i propri obiettivi. ... Juventus, il punto sul laterale: da Karsdorp al sondaggio per Maehle Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alle prese con la costruzione della rosa per la prossima stagione: ecco le ultime notizie ...Mercoledì 2 novembre, Eleven Sports lanciava gli ‘ELEVENDAYS’ per dare a tutti i tifosi l’accesso all’universo ...