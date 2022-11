(Di sabato 26 novembre 2022) Un unico grande obiettivo per il mercato invernale che, oggi più che mai, si sta trasformando in. Lantus si è data...

Calciomercato.com

Smalling ed Abraham difficilmente saranno convocatict inglese per la coppa del mondo. Ora ci ... L'ingresso dell'exscuote i compagni di squadra che confezionano una pregevole azione al 78 ...Gli uomini in maglia verde partono meglio e al 13 chiamano il portiere dellaal grande ...dischetto si presenta Aldawsari ma si fa ipnotizzare da Szczesny, che sulla successiva ribattuta ... Juve: dal ko di Danilo al futuro di Cuadrado, l'urgenza è a destra. Due nomi per gennaio Rinnovo Rabiot, «la Juve non ascolta le sue richieste». Rivelazione sul centrocampista francese dopo le ultime prestazioni Il rinnovo del contratto di Rabiot (in scadenza a giugno 2023) è una question ...La società bianconera ha fatto i complimenti ai suoi due giocatori della Polonia, che ha superato per 2-0 l'Arabia Saudita ai Mondiali ...