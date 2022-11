Italiana arrestata a Istanbul durante manifestazione | ' sta bene'

(Di sabato 26 novembre 2022) Un'è stataieri amentre partecipava alla, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le ...

Un'è stataieri a Istanbul mentre partecipava alla manifestazione, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. ...È successo ieri sera a un corteo non autorizzato contro la violenza sulla ..."Qualsiasi uso dello scram (arresto d'emergenza di un reattore) può causare un incidente", ha detto all'Observer Oleh Korikov, ispettore capo della sicurezza nucleare. (ANSA).Un'italiana è stata arrestata ieri a Istanbul mentre partecipava alla manifestazione, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le don ...