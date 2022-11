Italia-Francia | Mattarella | “Alimentare l’amicizia è interesse comune”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 novembre 2022) ROMA – “hanno assunto un anno fa l’impegno solenne di operare ancor più strettamente insieme. Il Trattato del Quirinale rilancia un’intensa e autentica amicizia tra i nostri popoli che va alimentata nell’dei due paesi e, insieme dell’Ue”. Così, in una dichiarazione diffusa sul profilo Twitter del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio. In un precedente tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione dell’anniversario dalla firma del Trattato del Quirinale, aveva scritto: “Esattamente un anno fa abbiamo suggellato l’unione tra i nostri due paesi con un trattato, in questo giorno invio un messaggio di profonda amicizia al popolono”. L'articolo L'Opinionista.