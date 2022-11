Istigazione al suicidio | denunciato lo youtuber ' Creepy Ryan' Una 14enne aveva tentato di uccidersi dopo i

Regione Lazio

La Polizia di Stato ha denunciato un creatore di contenuti vicentino, oscurandone il canale e i video: l'accusa è di istigazione al suicidio di una ragazzina di 14 anni. In particolare, gli uomini della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Ravenna e Bologna hanno condotto l'indagine. Io Non Odio: online il nuovo portale del progetto di sensibilizzazione sulle tematiche di genere