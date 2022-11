Ischia | Meloni vicina a cittadini e soccorritori Musumeci | «Si opera in condizioni difficili»

...Giorgiaè in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito. ...Don Gino spiega che la Diocesi diha mobilitato la Caritas per la prima accoglienza. BLACK FRIDAY Scopri le migliori offerte Amazon su Consigli24 Scopri di piùvicina ai cittadini."Il governo esprime vicinanza ai cittadini, ai sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è ...Il maltempo si abbatte su Ischia. Paura a Casamicciola Terme, dove una frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasf ...