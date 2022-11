(Di sabato 26 novembre 2022) I vigili del fuoco hanno pubblicato unche mostralache stamattina ha colpito le zone dell’isola. I pompieri hanno fatto sapere che ci sono difficoltà a raggiungere l’isola con motobarche ed elicotteri. I due occupanti di un’auto trascinata via dall’acqua stamattina sono stati salvati. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha fatto sapere che si sta evacuando la zona vicina a quella della. su Open Leggi anche:, 8 morti e 13 dispersila. Lisa, intrappolata in casa: «È peggio dell’alluvione del 2009» – IlMaltempo a, 13 dispersi tra cui due famiglie e un neonato. Un uomo in ospedale – Il ...

Open

I vigili del fuoco hanno pubblicato un video che mostra Casamicciola dall'alto dopo la frana che stamattina ha colpito le zone dell'isola. I pompieri hanno fatto sapere che ci sono difficoltà a ...Il mese scorso a Forio d', in provincia di Napoli, due donne sono state arrestate per furto: ... i carabinieri hanno individuato due donne, clienti affezionate del market,più volte a ... Ischia, le riprese di Casamicciola dall'alto dopo la frana - Il video In un video che circola sui social è ripreso il clamoroso salvataggio ... madre e neonato dati inizialmente per dispersi a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il nucleo familiare, che vive nella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...