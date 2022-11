Ischia | frane ed allagamenti a Casamicciola Prefetto | nessun morto accertato LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 26 novembre 2022) Trovati vivi marito, moglie e un neonato, inizialmente dati per dispersi. ''Al momento non abbiamo morti accertati''. Lo ha detto ildi Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa per fare il punto sulla situazione in corso. Salvate due persone che si trovavano in un'auto finita in mare. 30 famiglie isolate a. In moto la macchina dei soccorsi via cielo e via mare