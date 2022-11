Ischia | frana per maltempo a Casamicciola Terme | 13 persone disperse FOTO

(Di sabato 26 novembre 2022) Laè partita dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Fra i dispersi una famiglia composta da marito, moglie e un neonato, poi due ragazze e un'altra coppia. Il commissario straordinario e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso

