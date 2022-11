Ischia | Barbaro | “Dopo l’emergenza al lavoro per la prevenzione”

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “Le istituzioni sono tutte impegnate nelle operazioni di soccorso e il territorio è monitorato anche con l’utilizzo dei droni per trovare i circa 12 dispersi di cui allo stato attuale si ha notizia. Siamo in stretto contatto con le strutture operative sul territorio”. Così il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudioun colloquio con il comandante generale del Cufaa, gen. Antonio Pietro Marzo, sulla frana che ha colpito la zona del Celario nel comune di Casamicciola ache conta un centinaio di abitanti quasi tutti già evacuati e che già nel 2009 fu oggetto di un’alluvione e una frana, vittima una donna, che arrivò fino al mare. “Esprimiamo la massima vicinanza agli abitanti di una zona, che già è stata colpita nel passato, e da monitorare con grande attenzione: superata ...

