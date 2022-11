Irene Cara | premio Oscar per “Flashdance” e “Fame” è morta a 63 anni

(Di sabato 26 novembre 2022) La cantante e attrice statunitense, voce e volto di hit indimenticabili comee What a feeling per i musical, interpretazioni che le valsero un Golden Globe e unper la miglior canzone, èa 63nella sua casa in Florida. Chi ha dato la notizia della morte di? A dare l’annuncio è la sua agente Judith A.Moose, che non indica però le cause del decesso: “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di. Il messaggio “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di. L’attrice, cantante, cantautrice e ...

, l'iconica cantante e attrice, vera e propria icona degli anni '80, è mancata poche ore fa all'età di 63 anni. La conferma è arrivata nel corso della mattinata di sabato per voce di un ...Cantante e attrice,, è diventata il simbolo intramontabile degli anni '80. Si è spenta a 63 anni nella sua casa in Florida. Con il body nero e gli scaldamuscoli, salti acrobatici sulle note indimenticabili di ...“È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara”, si legge in un comunicato diffuso su Twitter. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) N ...È morta nella sua casa in Florida Irene Cara, cantante e attrice divenuta famosa per il brano What a Feeling, presente nel film Flashdance ...