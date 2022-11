Irene Cara | morta a 63 anni l’iconica attrice e cantante di brani da Oscar come ‘Fame’ e ‘Flashdance… What a feeling’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Addio a. Laa 63nella notte del 25 novembre, si trovava nella sua casa in Florida. Ancora ignote le cause del decesso. La sua agente, Judith A. Moose, ha confermato la scomparsa a Eyewitness News e via Twitter. Nata nel Bronx,aveva origini africane, cubane e portoricane e un talento palesato prestissimo: a noveil primo disco e la prima partecipazione in uno show di Broadway. Anche la tv è arrivata presto, nel 1970, con la serie Love of Life. Il successo è però esploso con Saranno Famosi, nel 1980: lei è Coco Hernandez e nella pellicola canta il tema del film, Fame, che vince l’per la miglior canzone. Altronel 1983 per Flashdance…...