Irene Cara | è morta la cantante e attrice di Fame e Flashdance

(Di sabato 26 novembre 2022) Lutto nel mondo della canzone e dello spettacolo: èa 63 anniEscalera,statunitense, nota per le canzoni, Out here on my own e... What a Feeling, grazie...

Lutto nel mondo della canzone e dello spettacolo: è morta a 63 anniEscalera, attrice e cantante statunitense, nota per le canzoni Fame, Out here on my own e Flashdance... What a Feeling , grazie alla quale nel 1984 vinse l'Oscar alla migliore canzone. E' ...La cantante e attrice statunitense, pseudonimo diEscalera, è morta all'età di 63 anni. Si è spenta nella sua casa in Florida. L'annuncio è stato dato sui social dalla sua agente Judith A. Moose : "È con profonda ...Lutto nel mondo dello spettacolo e della musica: morta Irene Cara. La donna era diventata famosa grazie alle hit “Fame” e “Flashdance…What a feeling”. Una terribile notizia è arrivata in queste ore: è ...La cantante e attrice statunitense Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera, voce e volto di hit indimenticabili come Fame e What a feeling per i musical Fame e Flashdance, interpretazioni che le ...