Iran | Taremi da record | nessuno come lui al Mondiale

Il Galles dopo aver perso la seconda giornata controe compagni è praticamente fuori e l'... Infine c'è l'. Gli asiatici avevano già fatto vedere cose buone nella sconfitta per 6 - 2 contro l'...... che ha bisogno del Var per vedere una grossolana uscita del portiere gallese Hennessy che tramortiscee concede il solito infinito recupero che regala all'la meritata vittoria (in ...La mano sulla bocca dei giocatori tedeschi, il rifiuto degli iraniani di cantare l'inno nazionale. Viziati, pieni di soldi, ma attenti ai simboli: che in prima linea danno un messaggio chiaro sull'imp ...Prima cantano l’inno a denti stretti e con il cuore in subbuglio per paura del regime che poche ore prima a Teheran ha imprigionato un loro ex compagno. Battuto il Galles, adesso la «partita politica» ...