Iran | dubbi su rilascio dell’ex giocatore Ghafouri | era stato arrestato per propaganda contro lo Stato

(Di sabato 26 novembre 2022) Arriva una possibile buona notizia riguardo la situazione di Voria, l’exdell’che poco prima della partital’Australia eraarrein patria con l’accusa di aver “insultato e infangato la reputazione della nazionale e di aver fattoil Regime del suo Paese. La popolazione della Nazione del Medioriente, come ben noto, sta attraversando un momento molto complicato dal punto di vista dei diritti, e anche i giocatori si sono mossi in prima fila per criticare apertamente il Regime. Tra le personalità che hanno sfidato il potere, appunto, proprio, che secondo quanto riportato dalla Rai sarebbe quindi tornato un uomo libero. È obbligatorio ...

AsiaNews

Per gli inglesi che invece il gioco lo hanno inventato non ci sono: rimane sempre football. ... Ha fatto scalpore il caso dei giocatori dell'. Nella gara tra Inghilterra e Stati Uniti i temi ......svolte le prime 16 partite del Mondiale Qatar 2022 e possiamo confermare che non sono mancati,... Inghilterra -6 - 2: partita folle , con 15 minuti di recupero. Inghilterra comunque favorita;... IRAN - QATAR Iran, almeno 10 morti in un duplice attacco. Dubbi sulla matrice Polemiche e dubbi aleggiano sulla competizione la cui vittoria è la più ambita e desiderata del mondo del calcio. A pro di ciò, in vista della partita di domani che vedrà il Galles di Gareth Bale sfid ...Non si insegna al Papa a fare il Papa, ma da cattolico balbetto il mio disagio davanti al Vaticano che non dice nulla della strage dei ragazzi in Iran ...