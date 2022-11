Intimidazioni e “buoni rapporti” | così i clan di ‘ndrangheta si sono presi Anzio E avanzano a Roma grazie a un “vuoto di potere criminale”

(Di sabato 26 novembre 2022) Il consiglio comunale di) è stato sciolto il 21 novembre “in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata” e la gestione degli enti è stata affidata per 18 mesi a una commissione straordinaria. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo che a giugno un analogo provvedimento era stato preso per la confinante Nettuno. “È l’esito inevitabile dell’inchiesta “Tritone” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, che nel febbraio scorso ha inferto un colpo durissimo alla locale di(la struttura di coordinamento dei, ndr) costituita da esponenti delle famiglie Madaffari, Gallace, Perronace e Tedesco, che operava come distaccamento del vertice di Santa Cristina ...

Intimidazioni e "buoni rapporti": così i clan di 'ndrangheta si sono presi Anzio